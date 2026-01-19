Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado livreiro soma 54 mil empresas ativas, diz Câmara do Livro

Mercado livreiro soma 54 mil empresas ativas, diz Câmara do Livro

Pela primeira vez, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) realizou um mapeamento aprofundado do comportamento do mercado
Atualizado às Autor Redação DC NEWS
Autor
Redação DC NEWS Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O setor editorial e livreiro entra em 2026 otimista após registrar expansão no número de empresas e ampliar sua presença territorial no país.

Pela primeira vez, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) realizou um mapeamento aprofundado do comportamento do mercado e identificou que o total de empresas e estabelecimentos ativos ultrapassou 54 mil em 2025, crescimento acumulado de 13% em relação a 2023.

O retrato revela ainda um ramo de base empreendedora, formado por empresários individuais (59%), sendo a maior parte deles (83%) microempreendedores.

Em entrevista à Agência DC News, a presidente da CBL, Sevani Matos, afirma que o mapeamento foi fundamental para dimensionar o mercado e, com base nos dados, é possível ver um cenário otimista. "Queremos manter essa trajetória de crescimento e qualificação."

O estudo, feito em parceria com a Analytics Valuation Reporting Insights (AVRI), também detalha o peso do comércio varejista de livros na estrutura do setor. A cadeia do livro está presente em 2.495 municípios brasileiros, mas ainda carrega forte concentração regional no emprego: o comércio varejista de livros, principal empregador do segmento com cerca de 27 mil postos de trabalho diretos, tem 56% dessas vagas no Sudeste. No total, são 70 mil vagas espalhadas no varejo, nos serviços e na indústria. Além do retrato econômico, o levantamento buscou medir impactos no desenvolvimento local e identificou que, nos 1.830 municípios com livrarias, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC) — indicador que avalia desempenho socioeconômico, ambiental e de governança — é cerca de 3% superior à média nacional. "Isso reforça o livro e a livraria como infraestrutura cultural que se conecta à educação, à cultura e ao desenvolvimento", disse a executiva.

Matos, que também é diretora-geral da VR Editora, iniciou seu mandato na CBL em 2023 e foi reeleita em fevereiro de 2025, com gestão estendida até 2027. Um dos fatores para a recondução, segundo ela, foi o empenho em mapear o setor e revelar dores e oportunidades dos empresários. Entre os desafios, Matos aponta que um mercado majoritariamente composto por microempresas e empresários individuais exige esforço coordenado da entidade, do poder público e da iniciativa privada para avançar na profissionalização, gestão e eficiência. Do lado das oportunidades, a presidente da CBL destaca inovação, melhor distribuição e presença digital como apostas para sustentar o crescimento, em um cenário em que a expansão depende não apenas da abertura de pontos de venda, mas da sustentabilidade do negócio. Confira a entrevista.

AGÊNCIA DC NEWS – O estudo aponta um crescimento de 13% no número de empresas entre 2023 e 2025. Esse bom resultado deve se manter este ano?

SEVANI MATOS – Em 2026, a perspectiva da CBL é de manter a trajetória de crescimento e qualificação, com atenção especial aos segmentos que mais avançaram no período, edição de livros e comércio varejista, e à melhoria do ambiente de negócios para que esse crescimento também se traduza em mais emprego e desenvolvimento local.

AGÊNCIA DC NEWS – Como foi elaborado o levantamento?

SEVANI MATOS – Este estudo é um raio-x estruturante que envolve empresas, empregos, presença territorial e impactos no desenvolvimento. Mas, nessa versão, ainda não mensuramos o volume financeiro movimentado pelo setor. Entendemos que foi um primeiro passo para a evolução contínua desse diagnóstico, ampliando a base de evidências para subsidiar políticas públicas e decisões econômicas do setor.

AGÊNCIA DC NEWS – Olhando, então, para o perfil do setor, o que podemos dizer sobre o empresário do ramo?

SEVANI MATOS – O estudo evidencia um setor de base empreendedora, em que 83% são microempresas e 59% são empresários individuais, o que mostra vitalidade, diversidade e capilaridade, mas também reforça a necessidade de medidas que fortaleçam sustentabilidade, gestão e competitividade. A CBL vê como tendência a profissionalização e a consolidação de capacidades, especialmente em inovação, distribuição e presença digital. Pelos dados do período, os segmentos com maior dinamismo e potencial de liderança são edição de livros e comércio varejista, que se destacam no crescimento de empresas entre 2023 e 2025.

AGÊNCIA DC NEWS – O comércio varejista de livros concentra a maior parte dos empregos, especialmente no Sudeste. Há expectativa de expansão mais equilibrada para outras regiões do país até 2026?

SEVANI MATOS – O varejo é o maior gerador de empregos no setor, são cerca de 27 mil empregos diretos, e o estudo mostra uma concentração no Sudeste, que responde por 56% dos empregos do comércio varejista de livros. Ao mesmo tempo, o setor do livro está presente em todas as regiões e em milhares de municípios, o que abre espaço para uma estratégia de maior equilíbrio regional.

AGÊNCIA DC NEWS – E como melhorar essa distribuição?

SEVANI MATOS – O desenvolvimento econômico regional é importante para que esse crescimento aconteça em outras regiões também. A CBL também incentiva ações que ampliem o acesso e a sustentabilidade das livrarias e pontos de venda fora dos grandes centros, com atenção à logística, à formação de público leitor e ao fortalecimento do ecossistema local.

AGÊNCIA DC NEWS – O que o estudo mostra sobre a relação entre ter livrarias e melhor desenvolvimento social?

SEVANI MATOS – O estudo traz um dado muito relevante, nos 1.830 municípios com livrarias, o IDSC é cerca de 3% superior à média nacional. Isso reforça o livro e a livraria como infraestrutura cultural que se conecta a educação, cultura e desenvolvimento. A CBL acredita que é importante a abertura e a manutenção de livrarias e pontos de circulação do livro, sobretudo em cidades que hoje não possuem lojas de livros, incentivando parcerias, articulação com políticas de leitura e iniciativas que fortaleçam a cadeia local do livro.

AGÊNCIA DC NEWS – Indo de dentro para fora do Brasil, como vocês entendem o mercado internacional para os livros brasileiros?

SEVANI MATOS – A CBL desenvolve diversas ações estruturadas para fortalecer a internacionalização do livro brasileiro, e o projeto Brazilian Publishers é um dos principais exemplos desse trabalho contínuo. Os resultados mais recentes demonstram que o Brasil vem consolidando sua presença no mercado editorial internacional.

AGÊNCIA DC NEWS – Como seria essa presença em números?

SEVANI MATOS – Um levantamento do projeto aponta que, nas três últimas edições da Feira do Livro de Frankfurt, as editoras brasileiras acumularam mais de US$ 20 milhões em negócios, o que representa um crescimento de 47% desde 2023. Somente em 2025, o volume negociado chegou a US$ 8,1 milhões, superando os resultados de 2024 (US$ 6,8 milhões) e 2023 (US$ 5,5 milhões), no principal evento editorial do mundo.

AGÊNCIA DC NEWS – O que explica esse avanço tão forte?

SEVANI MATOS – Profissionalização e maturidade das editoras brasileiras na exportação de conteúdo. Em Frankfurt 2025, foram realizadas mais de 300 reuniões de negócios, com a participação de 26 editoras, número que se manteve estável, evidenciando que o crescimento não está apenas na quantidade, mas na qualidade das negociações. O estande do Brasil esteve entre os mais movimentados da feira, consolidando-se como espaço estratégico de networking e visibilidade internacional.

AGÊNCIA DC NEWS – As feiras seguem importantes este ano?

SEVANI MATOS – Sim, nossa expectativa é ampliar a presença do Brasil em feiras estratégicas, fortalecendo ações de capacitação, matchmaking e promoção de direitos autorais, além de avançar na digitalização de processos e serviços do setor, inclusive no âmbito do ISBN. O objetivo é reduzir barreiras, qualificar dados e criar condições para que mais editoras brasileiras ampliem sua atuação global, reforçando o Brasil como produtor relevante de conteúdo, conhecimento e diversidade editorial

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar