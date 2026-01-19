Mercado livreiro soma 54 mil empresas ativas, diz Câmara do Livro

O total de empresas e estabelecimentos ativos ultrapassou 54 mil em 2025, crescimento acumulado de 13% em relação a 2023 / Crédito: Samuel Setubal

O setor editorial e livreiro entra em 2026 otimista após registrar expansão no número de empresas e ampliar sua presença territorial no país. Pela primeira vez, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) realizou um mapeamento aprofundado do comportamento do mercado e identificou que o total de empresas e estabelecimentos ativos ultrapassou 54 mil em 2025, crescimento acumulado de 13% em relação a 2023.

O retrato revela ainda um ramo de base empreendedora, formado por empresários individuais (59%), sendo a maior parte deles (83%) microempreendedores.

Em entrevista à Agência DC News, a presidente da CBL, Sevani Matos, afirma que o mapeamento foi fundamental para dimensionar o mercado e, com base nos dados, é possível ver um cenário otimista. "Queremos manter essa trajetória de crescimento e qualificação." Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O estudo, feito em parceria com a Analytics Valuation Reporting Insights (AVRI), também detalha o peso do comércio varejista de livros na estrutura do setor. A cadeia do livro está presente em 2.495 municípios brasileiros, mas ainda carrega forte concentração regional no emprego: o comércio varejista de livros, principal empregador do segmento com cerca de 27 mil postos de trabalho diretos, tem 56% dessas vagas no Sudeste. No total, são 70 mil vagas espalhadas no varejo, nos serviços e na indústria. Além do retrato econômico, o levantamento buscou medir impactos no desenvolvimento local e identificou que, nos 1.830 municípios com livrarias, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC) — indicador que avalia desempenho socioeconômico, ambiental e de governança — é cerca de 3% superior à média nacional. "Isso reforça o livro e a livraria como infraestrutura cultural que se conecta à educação, à cultura e ao desenvolvimento", disse a executiva.

Matos, que também é diretora-geral da VR Editora, iniciou seu mandato na CBL em 2023 e foi reeleita em fevereiro de 2025, com gestão estendida até 2027. Um dos fatores para a recondução, segundo ela, foi o empenho em mapear o setor e revelar dores e oportunidades dos empresários. Entre os desafios, Matos aponta que um mercado majoritariamente composto por microempresas e empresários individuais exige esforço coordenado da entidade, do poder público e da iniciativa privada para avançar na profissionalização, gestão e eficiência. Do lado das oportunidades, a presidente da CBL destaca inovação, melhor distribuição e presença digital como apostas para sustentar o crescimento, em um cenário em que a expansão depende não apenas da abertura de pontos de venda, mas da sustentabilidade do negócio. Confira a entrevista. AGÊNCIA DC NEWS – O estudo aponta um crescimento de 13% no número de empresas entre 2023 e 2025. Esse bom resultado deve se manter este ano? SEVANI MATOS – Em 2026, a perspectiva da CBL é de manter a trajetória de crescimento e qualificação, com atenção especial aos segmentos que mais avançaram no período, edição de livros e comércio varejista, e à melhoria do ambiente de negócios para que esse crescimento também se traduza em mais emprego e desenvolvimento local.

AGÊNCIA DC NEWS – Como foi elaborado o levantamento? SEVANI MATOS – Este estudo é um raio-x estruturante que envolve empresas, empregos, presença territorial e impactos no desenvolvimento. Mas, nessa versão, ainda não mensuramos o volume financeiro movimentado pelo setor. Entendemos que foi um primeiro passo para a evolução contínua desse diagnóstico, ampliando a base de evidências para subsidiar políticas públicas e decisões econômicas do setor. AGÊNCIA DC NEWS – Olhando, então, para o perfil do setor, o que podemos dizer sobre o empresário do ramo?

SEVANI MATOS – O estudo evidencia um setor de base empreendedora, em que 83% são microempresas e 59% são empresários individuais, o que mostra vitalidade, diversidade e capilaridade, mas também reforça a necessidade de medidas que fortaleçam sustentabilidade, gestão e competitividade. A CBL vê como tendência a profissionalização e a consolidação de capacidades, especialmente em inovação, distribuição e presença digital. Pelos dados do período, os segmentos com maior dinamismo e potencial de liderança são edição de livros e comércio varejista, que se destacam no crescimento de empresas entre 2023 e 2025. AGÊNCIA DC NEWS – O comércio varejista de livros concentra a maior parte dos empregos, especialmente no Sudeste. Há expectativa de expansão mais equilibrada para outras regiões do país até 2026? SEVANI MATOS – O varejo é o maior gerador de empregos no setor, são cerca de 27 mil empregos diretos, e o estudo mostra uma concentração no Sudeste, que responde por 56% dos empregos do comércio varejista de livros. Ao mesmo tempo, o setor do livro está presente em todas as regiões e em milhares de municípios, o que abre espaço para uma estratégia de maior equilíbrio regional.