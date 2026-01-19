IPC-Fipe desacelera a 0,35% na 2ª quadrissemana de janeiro, após 0,39% na 1ª quadrissemana

São Paulo, 19/1/2026 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, desacelerou o ritmo de alta para 0,35% na segunda quadrissemana de janeiro, conforme dados divulgados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado ficou abaixo da taxa de 0,39% apurada na primeira quadrissemana.

Dos sete grupos pesquisados, quatro apresentaram variações superiores na segunda leitura de 2026 na comparação com a primeira quadrissemana. Foram os seguintes: Transportes, que acelerou alta de 1,13% para 1,36%; Saúde, que passou de 0,04% para 0,10%; Vestuário saiu de 0,96% para 1% e Educação, de 0,83% para 1,86%.

O grupo de Alimentação desacelerou alta de 0,27% para 0,20% no IPC-Fipe da segunda quadrissemana. O grupo Habitação aprofundou a queda de 0,09% para -0,18%. Já o conjunto de preços de Despesas Pessoais reduziu o ritmo de alta de 0,66% na primeira quadrissemana de janeiro de 2026 para 0,20%.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana:

- Habitação: -0,18%