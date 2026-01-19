IGC projeta produção global recorde de grãos de 2,461 bilhões de t em 2025/26
O Conselho Internacional de Grãos (IGC) aumentou sua projeção para a produção mundial de grãos em 2025/26, que passou de 2,430 bilhões de toneladas projetadas em novembro para um recorde de 2,461 bilhões de toneladas. O volume também é 5,71% superior à estimativa para o ciclo 2024/25 (2,328 bilhões de toneladas). Segundo o IGC, a produção está aumentando mais rapidamente do que se previa. A revisão para cima foi atribuída a ganhos esperados para milho (principalmente nos EUA e China), trigo (Argentina e Canadá) e cevada, disse o conselho.
O consumo global foi elevado em 16 milhões de t, para 2,416 bilhões de toneladas em 2025/26. Os estoques foram aumentados em 15 milhões de t, para 634 milhões de t. Para 2024/25, as projeções de consumo e estoques ficaram em 2,350 bilhões de t e 589 milhões de t, respectivamente. O comércio em 2025/26 foi estimado em 446 milhões de toneladas, um aumento de 23 milhões de toneladas na comparação com a safra anterior, observou o IGC.
A projeção para a produção global de soja em 2025/26 foi aumentada em 1 milhão de t, alcançando 427 milhões de toneladas, segundo o IGC. O volume ficou 2 milhões de toneladas abaixo da estimativa do IGC para a safra 2024/25, de 429 milhões de t. O consumo em 2025/26 foi elevado em 1 milhão de toneladas, a 432 milhões de t, enquanto os estoques finais ficaram estáveis, em 77 milhões de t. A estimativa para o comércio também não variou, ficando em 187 milhões de toneladas.
Para o milho, o IGC projetou a safra global em 1,313 bilhão de toneladas em 2025/26, aumento de 15 milhões de toneladas ante a estimativa de novembro. O volume é bem superior à temporada anterior, estimada em 1,238 bilhão de t. O consumo foi ampliado em 9 milhões de t, para 1,297 bilhão de t em 2025/26. A expectativa para os estoques foi revisada para cima, a 305 milhões de toneladas, ante 300 milhões de t em novembro. Já para 2024/25, o consumo foi estimado em 1,248 bilhão de t e os estoques, em 289 milhões de t.
A estimativa para a produção global de trigo foi ampliada em 12 milhões de t, para 842 milhões de toneladas em 2025/26. O volume é bem maior que os 801 milhões de t esperados para o ano comercial anterior. O IGC aumentou em 4 milhões de t a projeção de consumo, para 823 milhões de t, e ampliou em 8 milhões de t a estimativa de estoques, que ficou em 283 milhões de t. Para 2024/25, o consumo foi estimado em 810 milhões de t e os estoques, em 264 milhões de t.