IGC projeta produção global recorde de grãos de 2,461 bilhões de t em 2025/26

O Conselho Internacional de Grãos (IGC) aumentou sua projeção para a produção mundial de grãos em 2025/26, que passou de 2,430 bilhões de toneladas projetadas em novembro para um recorde de 2,461 bilhões de toneladas. O volume também é 5,71% superior à estimativa para o ciclo 2024/25 (2,328 bilhões de toneladas). Segundo o IGC, a produção está aumentando mais rapidamente do que se previa. A revisão para cima foi atribuída a ganhos esperados para milho (principalmente nos EUA e China), trigo (Argentina e Canadá) e cevada, disse o conselho. O consumo global foi elevado em 16 milhões de t, para 2,416 bilhões de toneladas em 2025/26. Os estoques foram aumentados em 15 milhões de t, para 634 milhões de t. Para 2024/25, as projeções de consumo e estoques ficaram em 2,350 bilhões de t e 589 milhões de t, respectivamente. O comércio em 2025/26 foi estimado em 446 milhões de toneladas, um aumento de 23 milhões de toneladas na comparação com a safra anterior, observou o IGC.

A projeção para a produção global de soja em 2025/26 foi aumentada em 1 milhão de t, alcançando 427 milhões de toneladas, segundo o IGC. O volume ficou 2 milhões de toneladas abaixo da estimativa do IGC para a safra 2024/25, de 429 milhões de t. O consumo em 2025/26 foi elevado em 1 milhão de toneladas, a 432 milhões de t, enquanto os estoques finais ficaram estáveis, em 77 milhões de t. A estimativa para o comércio também não variou, ficando em 187 milhões de toneladas.