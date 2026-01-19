Haddad: está faltando honestidade do mercado e oposição com números fiscais do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que está faltando honestidade do mercado financeiro e da oposição com os números fiscais do governo. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. "Está faltando um pouco de honestidade com o número. Uma coisa é a sua percepção, é a sua ideologia, a sua visão de mundo. A outra coisa, muito diferente, é número", afirmou o ministro da Fazenda.

Haddad repetiu que diminuiu o déficit em 70% ante o herdado do governo Bolsonaro e que o problema da dívida pública são os juros reais e não o resultado primário.

"Arrumar as contas não é só cortar, é também arrumar recursos para aquilo que estava estrangulado", completou o ministro. Papel da economia nas eleições Na entrevista, Haddad disse que a economia é necessária, mas não será suficiente para ganhar eleições. Ele comparou ainda com o cenário do ex-presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, que perdeu para o presidente dos EUA, Donald Trump, com uma economia melhor que na época em que venceu.