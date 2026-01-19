Haddad diz ficar feliz em ser lembrado como o ministro que taxou o 'andar de cima'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que fica feliz em ser lembrado como o ministro que taxou offshores, paraísos fiscais e dividendos. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. Na entrevista, ele foi perguntado sobre o apelido de "Taxad".

Ele ironizou a campanha da oposição que lhe vincula ao aumento de impostos, dizendo que eles podem divulgar que agora os bilionários pagam impostos.