FMI: volume do comércio global deve desacelerar de 4,1% em 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma desaceleração acentuada no volume de comércio global, de 4,1% em 2025 a 2,6% neste ano, segundo atualização trimestral das Perspectivas Econômicas Globais da instituição, divulgada nesta segunda-feira, 19. Apesar disso, o resultado representa uma elevação em comparação às projeções do Fundo em outubro, de 3,6% e 2,3%, respectivamente. Para 2027, é esperada uma aceleração a 3,1%, previsão inalterada.

O FMI avalia que o comércio global continua relativamente robusto, com expansão em exportações de tecnologia contrabalançando a perda em outras categorias. A instituição destaca que o desempenho no ano passado também reflete o adiantamento a tarifas dos EUA, que ampliou estocagem de produtos em vários países, e os ajustes no fluxo de comércio com as novas políticas.