FMI: investimentos em tecnologia atingiram maior nível nos EUA desde 2001, mas riscos persistem

Os investimentos em tecnologia nos EUA atingiram maior nível desde 2001 no ano passado, compondo parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Contudo, o nível de valorização ligado a inteligência artificial (IA) representa riscos significativos para a economia global, avalia o Fundo Monetário Internacional (FMI), em artigo assinado pelos conselheiros Financeiro, Tobias Adrian, e Econômico, Pierre-Olivier Gourinchas, divulgado hoje. A rápida valorização de papéis de tecnologia e IA criaram condições financeiras favoráveis e resultados corporativos robustos, financiando novos gastos de capital, aponta o Fundo. "Mas o financiamento de dívidas está se tornando mais prevalente, aumentando a alavancagem. Essa mudança possui riscos notáveis: pode amplificar choques se não houver retorno ou se as condições financeiras apertarem, ampliando preocupações sobre contágio de todo o sistema financeiro", alertam.

Ainda, a lucratividade de empresas seria comprometida e ficaria sensível a rumores sobre depreciação. Atualizações frequentes de equipamentos também apertariam as margens de lucro e demandariam financiamento adicional por endividamento, ressaltando a importância de monitorar o acúmulo de alavancagem do setor e suas vulnerabilidades.