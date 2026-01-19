Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FMI eleva previsão para PIB global em 2026, mas vê desaceleração em 2027 e múltiplos riscos

FMI eleva previsão para PIB global em 2026, mas vê desaceleração em 2027 e múltiplos riscos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026, a 3,3%, mas pondera que ainda existem diversos riscos de baixa para o desempenho da atividade econômica, prevendo uma leve desaceleração a 3,2% em 2027. A análise consta na atualização trimestral do relatório de Perspectivas Econômicas Globais da instituição, divulgado nesta segunda-feira, 19.

Em outubro, o Fundo previa crescimento menor neste ano, de 3,1%. Com a elevação, o PIB global deverá ficar estável em relação a 2025, cuja estimativa permaneceu inalterada em 3,3%.

"Os ventos contrários das mudanças em políticas comerciais foram contrabalançados pelo salto nos investimentos ligados a tecnologia e inteligência artificial (IA), assim como pelo suporte fiscal e monetário, condições financeiras amplamente acomodatícias e adaptabilidade do setor privado", observou o relatório.

O FMI notou que os investimentos em tecnologia podem continuar a elevar o crescimento global em 2026, a depender de quão rápida será a adoção de inteligência artificial pelos países. No melhor cenário, o avanço do PIB pode ser ampliado em 0,3 ponto porcentual (p.p.) neste ano e entre 0,1 pp a 0,8 pp no médio prazo.

Correção em IA é risco

Por outro lado, correções na valorização de IA nos mercados acionários e consequente aperto das condições financeiras podem reduzir em 0,4% o PIB global, alertou, caso investidores reavaliem suas expectativas de aumento de produtividade com a tecnologia.

Outros riscos para o cenário do FMI são: tensões geopolíticas e comerciais; aumento de incertezas na economia global; efeitos cascata sobre mercados financeiros, cadeias de oferta e preços de commodities; maiores déficits fiscais e pressão sobre rendimentos de longo prazo. Neste último caso, políticas para restaurar espaço fiscal, preservar preços e estabilidade financeira e implementar reformas estruturais podem contribuir para aumentar o crescimento econômico no médio prazo.

Para o Fundo, as incertezas políticas continuam muito mais elevadas do que estavam em janeiro de 2025, mas reduziram em relação a outubro, enquanto condições financeiras tiveram poucas mudanças apesar de "alguma volatilidade" e aumento nos rendimentos soberanos. No câmbio, o dólar teve leve recuperação, mas sucumbiu a pressão renovada após o início de investigações contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar