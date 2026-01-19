Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FMI alerta que interferência política em instituições econômicas pode ampliar riscos em 2026

Autor Agência Estado
O Fundo Monetário Internacional (FMI) listou o risco de interferências políticas em instituições econômicas como um dos principais riscos para a economia global neste ano, em sua atualização trimestral das Perspectivas Econômicas Globais da instituição, divulgada nesta segunda-feira, 19. "A interferência política em instituições econômicas independentes pode aumentar o risco de erros políticos, erodindo a confiança pública", frisou.

No documento, o Fundo destacou como as investigações abertas pelo Departamento de Justiça do governo Trump contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, tiveram efeitos negativos para a recuperação do dólar. O relatório apontou que a independência dos bancos centrais é primordial para a estabilidade macroeconômica e crescimento dos países. "Preservar a independência dos BCs, jurídica e operacional, é crítica para evitar a dominância fiscal, ancorar expectativas de inflação e permitir que alcancem seus mandatos", declarou.

O FMI ponderou que autoridades monetárias também enfrentam a árdua tarefa de conciliar disparidades nas dinâmicas de atividade econômica e de preços, além da explosão em investimentos de tecnologia, que tem elevado o nível dos juros neutros e, por consequência, os requisitos para flexibilizar os juros. Segundo o relatório, este é o caso dos EUA.

As escolhas dos banqueiros centrais são "múltiplas", conforme o FMI, podendo variar entre cortes para apoiar impactos negativos em suas respectivas economias ou mais cautela na leitura de dados para determinar os próximos passos. O relatório projeta que as taxas de juros devem continuar em declínio nos EUA e no Reino Unido, mas em velocidades variadas, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) deixará sua política inalterada. No Japão, os juros devem subir gradualmente.

Do lado fiscal, o Fundo espera políticas mais expansivas na Alemanha, Japão e EUA no curto prazo. Contudo, o documento ressalva que a emissão "pesada" e o apetite dos investidores está remodelando os mercados de dívida rumo a vencimentos de curto prazo, citando como exemplo mudanças de compradores no Reino Unido, nos EUA e em fundos de pensão da Holanda. "A dívida soberana global deve ultrapassar 100% do PIB até o fim da década", aponta.

Para o FMI, isso tem ajudado a segurar o ímpeto de rendimentos mais longos, mas está provocando saltos e ampla volatilidade na ponta curta, impulsionando o uso de liquidez dos BCs. Neste contexto, o Fundo alertou que a inadimplência de empresas ligadas ao mercado de crédito está expondo vulnerabilidades importantes - como estruturas financeiras opacas e governança fraca - e que podem se agravar caso o apetite dos investidores desapareça.

