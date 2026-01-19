Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch prevê que tarifas de Trump podem reduzir do PIB da zona euro em 0,5% até 2027

Autor Agência Estado
A Fitch Ratings avalia que a ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 10% a países europeus pode reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 0,5% até o fim de 2027, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 19. Para a agência de classificação de risco, a Alemanha seria a economia europeia mais afetada pelas medidas do presidente norte-americano, Donald Trump.

No fim de semana, o republicano anunciou novas tarifas a oito países europeus, válidas a partir de 1º de fevereiro e com possibilidade extensão a 25%, como tentativa de pressionar a aprovação da aquisição da Groenlândia. As alíquotas seriam somadas a tarifas preexistentes e, conforme a agência, deixaria o nível de cobrança sobre importações europeias em nível similar ao da China, dificultando o comércio.

"Um aumento de 25% implicaria aproximadamente o dobro do impacto sobre o PIB da zona do euro", diz a Fitch. "A Alemanha, para a qual projetamos crescimento do PIB de 1,2% neste ano e de 1,4% em 2027 em nosso relatório de dezembro, seria a mais afetada", acrescenta. No caso alemão, a agência estima que o crescimento pode ficar entre 0,8% a 0,9% abaixo do previsto até 2027, também sob possibilidade de impacto dobrado a depender do tamanho das tarifas.

Segundo a Fitch, a resposta da União Europeia tende a ser moderada e com efeitos praticamente nulos, devido a preocupações com segurança e com a manutenção do compromisso dos EUA com a defesa europeia. A agência destaca as discussões sobre implementar o pacote de 95 bilhões de euros em tarifas contra importações americanas, o que afetaria apenas cerca de 0,4% do PIB dos EUA.

Por outro lado, o relatório reconhece que uma resposta europeia mais significativa "é possível" e que a Europa teria ferramentas para implementá-la.

No caso da Dinamarca, a Fitch avalia que as finanças públicas robustas e o pequeno peso econômico da Groenlândia limitariam o impacto de uma eventual perda da ilha autônoma, mas deixaria o país exposto a efeitos políticos e geoestratégicos.

De modo mais amplo, o aumento de riscos geopolíticos, reflexos sobre a atual estrutura da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e preocupações com a segurança do Leste Europeu devem ter peso mais imediato na avaliação de soberanos da Estônia, Letônia e Lituânia, ante persistência também da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo somado, a Fitch prevê que as tensões com os EUA intensificarão as pressões por aumento dos gastos com defesa na Europa.

