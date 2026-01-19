Fitch prevê que tarifas de Trump podem reduzir do PIB da zona euro em 0,5% até 2027

A Fitch Ratings avalia que a ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 10% a países europeus pode reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 0,5% até o fim de 2027, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 19. Para a agência de classificação de risco, a Alemanha seria a economia europeia mais afetada pelas medidas do presidente norte-americano, Donald Trump. No fim de semana, o republicano anunciou novas tarifas a oito países europeus, válidas a partir de 1º de fevereiro e com possibilidade extensão a 25%, como tentativa de pressionar a aprovação da aquisição da Groenlândia. As alíquotas seriam somadas a tarifas preexistentes e, conforme a agência, deixaria o nível de cobrança sobre importações europeias em nível similar ao da China, dificultando o comércio.

"Um aumento de 25% implicaria aproximadamente o dobro do impacto sobre o PIB da zona do euro", diz a Fitch. "A Alemanha, para a qual projetamos crescimento do PIB de 1,2% neste ano e de 1,4% em 2027 em nosso relatório de dezembro, seria a mais afetada", acrescenta. No caso alemão, a agência estima que o crescimento pode ficar entre 0,8% a 0,9% abaixo do previsto até 2027, também sob possibilidade de impacto dobrado a depender do tamanho das tarifas.

Segundo a Fitch, a resposta da União Europeia tende a ser moderada e com efeitos praticamente nulos, devido a preocupações com segurança e com a manutenção do compromisso dos EUA com a defesa europeia. A agência destaca as discussões sobre implementar o pacote de 95 bilhões de euros em tarifas contra importações americanas, o que afetaria apenas cerca de 0,4% do PIB dos EUA. Por outro lado, o relatório reconhece que uma resposta europeia mais significativa "é possível" e que a Europa teria ferramentas para implementá-la. No caso da Dinamarca, a Fitch avalia que as finanças públicas robustas e o pequeno peso econômico da Groenlândia limitariam o impacto de uma eventual perda da ilha autônoma, mas deixaria o país exposto a efeitos políticos e geoestratégicos.