Filipinas descobrem novo depósito de gás próximo ao disputado Mar do Sul da China

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunciou nesta segunda-feira, 15, a "descoberta significativa" de um novo depósito de gás natural a noroeste da província de Palawan, próximo ao disputado Mar do Sul da China, o que pode proteger o país de uma potencial crise energética. Segundo ele, o local pode eventualmente fornecer energia para mais de 5,7 milhões de residências ou quase 200.000 escolas por um ano. O reservatório submarino é estimado em cerca de 98 bilhões de pés cúbicos (2,7 bilhões de metros cúbicos) de gás. Testes iniciais mostraram que 60 milhões de pés cúbicos (1,6 milhão de metros cúbicos) de gás poderiam ser extraídos diariamente do poço, disse o líder filipino, sem fornecer mais detalhes, incluindo quando a produção comercial poderia começar.

"Isso ajuda a contribuição de Malampaya e fortalece nosso suprimento doméstico de gás por muitos anos", afirmou Marcos. "Além do gás natural, a descoberta também inclui condensado, que é um combustível líquido de alto valor."