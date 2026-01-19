Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,03%

Pontos: 164.849,27

Máxima de +0,22% : 165.155 pontos

Mínima de -0,32% : 164.265 pontos

Volume: R$ 12,47 bilhões

Variação em 2026: 2,31%

Variação no mês: 2,31%

Dow Jones: -0,17%

Pontos: 49.359,33

Nasdaq: -0,06%

Pontos: 23.515,39

Ibovespa Futuro: 0%

Pontos: 166.495

Máxima (pontos): 166.855

Mínima (pontos): 165.635

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,55

Variação: -0,15%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,17

Variação: +0,41%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,90

Variação: -0,05%

Ambev ON

Preço: R$ 14,09

Variação: -0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,16

Variação: +0,53%

Vale PNA

Preço: R$ 78,57

Variação: -0,39%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,28

Variação: -1,68%

Vale ON

Preço: R$ 78,57

Variação: -0,39%

Itausa PN

Preço: R$ 11,98

Variação: -0,42%

Global 40

Cotação: 679,537 centavos de dólar

(15/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3635

Venda: R$ 5,3640

Variação: -0,16%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: -0,04%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3647

Venda: R$ 5,3653

Variação: -0,27%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4300

Venda: R$ 5,5470

Variação: -0,36%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,3885,

Variação: +0,04%

- Euro

Compra: US$ 1,1644 (às 18h24)

Venda: US$ 1,1645 (às 18h24)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2450

Venda: R$ 6,2460

Variação: +0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3400

Venda: R$ 6,4320

Variação: +0,88%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.595,40 por onça-troy* (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: sem variação; *cotação de sexta-feira, 16, devido ao feriado de Martin Luther King Jr. Day nos EUA

