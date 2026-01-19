Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,03%
Pontos: 164.849,27
Máxima de +0,22% : 165.155 pontos
Mínima de -0,32% : 164.265 pontos
Volume: R$ 12,47 bilhões
Variação em 2026: 2,31%
Variação no mês: 2,31%
Dow Jones: -0,17%
Pontos: 49.359,33
Nasdaq: -0,06%
Pontos: 23.515,39
Ibovespa Futuro: 0%
Pontos: 166.495
Máxima (pontos): 166.855
Mínima (pontos): 165.635
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,55
Variação: -0,15%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,17
Variação: +0,41%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,90
Variação: -0,05%
Ambev ON
Preço: R$ 14,09
Variação: -0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,16
Variação: +0,53%
Vale PNA
Preço: R$ 78,57
Variação: -0,39%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,28
Variação: -1,68%
Vale ON
Preço: R$ 78,57
Variação: -0,39%
Itausa PN
Preço: R$ 11,98
Variação: -0,42%
Global 40
Cotação: 679,537 centavos de dólar
(15/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3635
Venda: R$ 5,3640
Variação: -0,16%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: -0,04%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3647
Venda: R$ 5,3653
Variação: -0,27%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4300
Venda: R$ 5,5470
Variação: -0,36%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3885,
Variação: +0,04%
- Euro
Compra: US$ 1,1644 (às 18h24)
Venda: US$ 1,1645 (às 18h24)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2450
Venda: R$ 6,2460
Variação: +0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3400
Venda: R$ 6,4320
Variação: +0,88%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.595,40 por onça-troy* (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
- Ouro
Cotação: US$ 4.595,40 por onça-troy* (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: sem variação; *cotação de sexta-feira, 16, devido ao feriado de Martin Luther King Jr. Day nos EUA