Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês

Autor Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
O faturamento real da indústria de transformação voltou a crescer em novembro de 2025, mas o mercado de trabalho do setor segue em desaceleração. Dados dos Indicadores Industriais, divulgados nesta segunda-feira (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que o emprego industrial caiu pelo terceiro mês consecutivo, mesmo com a recuperação pontual da atividade.

Segundo a CNI, a perda de ritmo do emprego se intensificou a partir de setembro, refletindo os efeitos do aperto monetário e do enfraquecimento gradual da atividade industrial ao longo do segundo semestre.

Principais números da indústria em novembro:

  • Faturamento real: alta de 1,2% em relação a outubro;
  • Emprego industrial: queda de 0,2%, terceira retração consecutiva;
  • Emprego desde setembro: recuo acumulado de 0,6%;
  • Emprego no ano: alta de 1,7% entre janeiro e novembro de 2025.

De acordo com Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, o emprego reagiu à melhora da atividade iniciada em 2023 e que teve seu auge em 2024, mas começou a perder força com o aumento da taxa Selic, iniciado ainda no ano passado.

“Somente após meses de resultados mais fracos da atividade industrial, o emprego passou a ser afetado”, explica Azevedo, ressaltando que demissões e recontratações são custosas para a indústria, que depende de mão de obra qualificada.

Mercado de trabalho: alívio pontual, ano negativo

Outros indicadores ligados ao mercado de trabalho tiveram melhora em novembro, após uma sequência de resultados negativos, mas seguem acumulando perdas no ano.

Massa salarial real:

  • Alta de 1,5% em novembro, após quatro quedas seguidas;
  • Queda de 2,3% no acumulado do ano.

Rendimento médio real:

  • Aumento de 1,6% no mês;
  • Recuo de 4% de janeiro a novembro.

Perda de fôlego

Apesar do crescimento do faturamento em novembro, a atividade industrial segue mostrando sinais de desaceleração no acumulado do ano.

Faturamento acumulado em 2025:

  • Alta de apenas 0,3%

Horas trabalhadas na produção:

  • Queda de 0,7% em novembro;
  • Alta de 0,9% no acumulado do ano.

Utilização da Capacidade Instalada (UCI):

  • Recuo de 0,6 ponto percentual em novembro, para 77,5%;
  • 2,4 pontos percentuais abaixo do nível de novembro de 2024.

Segundo a CNI, a redução gradual do crescimento do faturamento ao longo de 2025 reforça a expectativa de perda de ritmo da indústria, especialmente na segunda metade do ano, em um ambiente marcado por juros elevados e menor dinamismo da demanda.

