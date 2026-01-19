Faierstein afirma que 140 novos servidores serão convocados em 2026; acréscimo de 10%
O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, afirmou nesta segunda-feira, 19, que 140 novos servidores serão convocados para o órgão neste ano. O aumento é de 10% frente ao quadro atual.
"Serão distribuídos em diferentes pontos, desde a parte de regulação até a fiscalização na ponta. Verificação de regularidade dos aeroportos e das aeronaves, por exemplo."
Em coletiva de imprensa para apresentar resultados de 2025 e perspectiva para este ano, Faierstein também citou esforços para aumentar o número de profissionais da aviação a partir de cursos de formação que dependem da Anac.
A autarquia concedeu 3.846 novas licenças de pilotos em 2025, alta de 20,1% em relação a 2024, o maior número desde 2016. As licenças para comissários cresceram 14,2%, alcançando 1.183, maior patamar desde 2012.
As licenças para mecânicos somaram 1.320, aumento de 27,5% frente a 2024 e maior número desde 2016. Entre os pilotos, foi registrado recorde histórico de licenças concedidas a mulheres, com 259 autorizações.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente