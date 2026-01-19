Faierstein afirma que 140 novos servidores serão convocados em 2026; acréscimo de 10%

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, afirmou nesta segunda-feira, 19, que 140 novos servidores serão convocados para o órgão neste ano. O aumento é de 10% frente ao quadro atual.

"Serão distribuídos em diferentes pontos, desde a parte de regulação até a fiscalização na ponta. Verificação de regularidade dos aeroportos e das aeronaves, por exemplo."