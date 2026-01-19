Europa possui um conjunto de ferramentas para proteger seus interesses, diz Kaja Kallas
A alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a segurança do Ártico é um interesse transatlântico comum, e um "tema que podemos discutir com nossos aliados americanos". Em publicação na rede social X, no entanto, a diplomata afirmou que "as ameaças tarifárias não são o caminho a seguir" e que a "soberania não serve para fins comerciais".
Kallas afirmou que o bloco não tem "interesse em iniciar uma disputa", mas que irá manter sua posição. "A Europa possui um conjunto de ferramentas para proteger seus interesses", concluiu.
A declaração veio após Kallas se reunir com o vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, com o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, e com a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt.