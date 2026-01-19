Eurogrupo aprova candidatura de Boris Vujcic como vice-presidente do BCE
O Eurogrupo discutiu a nomeação do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e aprovou a candidatura de Boris Vujcic, atualmente presidente do Banco Nacional da Croácia. Em comunicado, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, afirmou que "este é um sucesso muito importante, um sinal de maturidade institucional num contexto de um número sem precedentes de excelentes candidatos". O vice-presidente do BCE será nomeado oficialmente pelo Conselho Europeu, mediante recomendação do Conselho da UE.
O ministro francês Roland Lescure apresentou seus objetivos para o ano, com foco nos desequilíbrios globais, nas parcerias internacionais e no crescimento equilibrado, afirmou Pierrakakis. "Essas prioridades receberam forte apoio dos colegas hoje, e várias delas são muito relevantes para o trabalho em andamento do Eurogrupo, particularmente, eu diria, aquelas relacionadas aos desequilíbrios e ao crescimento. Ele também nos informou sobre sua intenção de convocar uma reunião dos ministros das Finanças do G7 ainda esta semana", disse.
O Comissário para Economia e Produtividade Valdis Dombrovskis também nos informou sobre uma reunião ministerial convocada pelo Tesouro dos EUA na semana passada sobre a questão das matérias-primas essenciais, apontou.
"A economia global enfrenta múltiplos desafios: aumento das tarifas, excesso de capacidade industrial, tensões geopolíticas, a guerra de agressão russa em nossa fronteira e dependências críticas em áreas como tecnologia, segurança e minerais. Muitas dessas questões estão, de fato, interligadas", disse Pierrakakis.
Além disso, o grupo apontou que foi um dia histórico para a Bulgária, pois a partir de 1 de janeiro de 2026, o país se tornou o membro mais recente da zona do euro. "O euro está no centro do nosso projeto europeu como pilar da estabilidade e prosperidade econômica, reunindo agora um total de 21 países que utilizam a moeda comum", afirmou Pierrakakis.