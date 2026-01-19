Eurogrupo aprova candidatura de Boris Vujcic como vice-presidente do BCE

O Eurogrupo discutiu a nomeação do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e aprovou a candidatura de Boris Vujcic, atualmente presidente do Banco Nacional da Croácia. Em comunicado, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, afirmou que "este é um sucesso muito importante, um sinal de maturidade institucional num contexto de um número sem precedentes de excelentes candidatos". O vice-presidente do BCE será nomeado oficialmente pelo Conselho Europeu, mediante recomendação do Conselho da UE.

O ministro francês Roland Lescure apresentou seus objetivos para o ano, com foco nos desequilíbrios globais, nas parcerias internacionais e no crescimento equilibrado, afirmou Pierrakakis. "Essas prioridades receberam forte apoio dos colegas hoje, e várias delas são muito relevantes para o trabalho em andamento do Eurogrupo, particularmente, eu diria, aquelas relacionadas aos desequilíbrios e ao crescimento. Ele também nos informou sobre sua intenção de convocar uma reunião dos ministros das Finanças do G7 ainda esta semana", disse.