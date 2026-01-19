Com acréscimo, orçamento da Anac em 2026 será de R$ 153,9 mi, maior em 10 anos, aponta diretor

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o orçamento da autarquia em 2026 somará R$ 153,9 milhões, após acréscimos à Lei Orçamentária Anual (LOA). A declaração foi feita durante coletiva de imprensa para apresentação do balanço do setor de aviação civil. Segundo ele, trata-se do "maior orçamento da Anac nos últimos dez anos". Faierstein ressaltou que a agência vem sofrendo, ao longo dos anos, com sucessivas reduções orçamentárias, o que afetou diretamente a capacidade de fiscalização e regulação do setor. "Falta orçamento para a Anac, o que significa redução de fiscalização", afirmou, citando como exemplo a interrupção, em períodos recentes, das provas para pilotos e comissários.

De acordo com o dirigente, a recomposição dos recursos foi resultado de articulação do Ministério de Portos e Aeroportos junto ao Congresso Nacional. Ele destacou a atuação conjunta com o ministro Silvio Costa Filho e agradeceu o apoio de parlamentares durante a tramitação orçamentária. "Fizemos uma verdadeira peregrinação no Congresso para garantir o orçamento da agência", disse.