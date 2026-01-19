BRB diz que tem plena capacidade de recompor capital em caso de 'eventuais prejuízos'

O Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal, disse nesta segunda-feira, 19, que possui plena capacidade de recompor seu capital caso venham a ser confirmados "eventuais prejuízos de determinadas operações", sem mencionar a crise do Banco Master. "Ademais, (o BRB) destaca que dispõe de plano de capital estruturado para cenários de estresse, o qual não foi acionado até o momento", diz o banco em nota.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou prazos para o governo do DF realizar um aporte de R$ 4 bilhões no banco.

Haddad, que também preside o Conselho Monetário Nacional (CMN), acompanha as discussões no Banco Central, e segundo relatos feitos , em uma das conversas recentes, foi "enfático" sobre a necessidade de haver um estabelecimento de período para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), definir o socorro ao banco estatal. Após a publicação da reportagem, o Ministério da Fazenda disse que Haddad não tratou com o governo do DF ou com a direção do BRB sobre o caso. Mas não comentou sobre as discussões que teve com o Banco Central sobre o tema. Ainda na nota desta segunda, o BRB afirmou que "não recebeu comunicação ou determinação específica de aporte de capital por parte do Banco Central do Brasil, ou qualquer outro órgão".

No entanto, na semana passada, o banco admitiu a possibilidade de aporte do governo do DF. "Caso seja confirmado possível prejuízo, o BRB já tem pronto um plano de capital que, entre as opções, prevê aporte direto do controlador, que já sinalizou com essa possibilidade, ou outros instrumentos que possibilitem a recomposição do capital do Banco", afirmou. Em acareação no fim do ano passado no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente do banco estatal, Paulo Henrique Costa, afirmou que a instituição não conseguiu recuperar cerca de R$ 2 bilhões aportados no banco de Vorcaro antes que o Banco Central decretasse a liquidação extrajudicial da instituição privada em novembro. O BRB fez uma oferta para comprar parte do Master em março do ano passado, mas o negócio foi vetado pelo BC em setembro. Agora, o banco estatal afirma que o número do rombo está em análise pelo Banco Central e por uma auditoria independente.