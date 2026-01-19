Bolsas europeias caem com deterioração das relações entre EUA e UE com ameaças à Groenlândia

São Paulo, 19/01/2026 - As bolsas europeias operam em queda acentuada, com os investidores reagindo à deterioração das relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, que podem punir o crescimento se resultarem em materialização de tarifas.

Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 1,2%, a 607,22 pontos. A Bolsa de Londres marcava baixa de 0,49%, a de Paris cedia 1,4% e a de Frankfurt perdia 1,3%. O mercado de Milão tinha queda de 1,7% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,98%. Madri tinha baixa de 0,9%.

Economistas do Goldman Sachs afirmam que uma tarifa de 10%, que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que entraria em vigor em 1º de fevereiro, reduziria o PIB em 0,1 a 0,2 pontos porcentuais nos países afetados, devido à queda nas exportações, enquanto esse impacto subiria para 0,25 a 0,5 pontos porcentuais no caso de uma tarifa de 25%. Todos esses impactos negativos no PIB se somariam à queda de 0,4% no PIB real estimada em decorrência dos aumentos tarifários do ano passado, observam os economistas. No entanto, permanece altamente incerto se essas tarifas serão implementadas, concluem.

"Começamos a semana com uma série de notícias geopolíticas e tensões comerciais renovadas, o que deve desafiar o sentimento de risco fortemente positivo que temos visto nos mercados nas últimas semanas", disse o ING.

Trump escalou ameaças de anexação americana da Groenlândia com possibilidade de impor tarifas a oito países do bloco europeu como forma para pressionar por um acordo sobre o tema. A União Europeia, por sua vez, avalia impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos e até mesmo implementar sanções econômicas mais severas em resposta.