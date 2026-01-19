Bolsas da Europa fecham em queda à medida que tensões com os EUA crescem

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, 19, à medida que os investidores reagiram à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar tarifas sobre países europeus caso se oponham à sua tentativa de comprar a Groenlândia. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,39%, a 10.195,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,31%, a 24.966,02 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,94%, a 8.098,73 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,82%, a 8.568,56 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,26%, a 17.665,30 pontos. O FTSE MIB cedeu 1,32% em Milão, a 45.195,89 pontos. As cotações são preliminares.

A queda do mercado ocorre após Trump anunciar no sábado que oito aliados europeus enfrentariam tarifas crescentes - começando em 10% em 1º de fevereiro e subindo para 25% em 1º de junho - caso não seja fechado um acordo que permita a Washington "comprar" a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca.

Mais cedo, o republicano optou por um tom cauteloso sobre até onde iria para tomar o controle do território semiautônomo dinamarquês, desconversando sobre se usaria ou não a força para tomar a ilha. O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que irá tentar agendar uma reunião com o líder norte-americano na próxima quarta-feira no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Para analistas do ING, a nova abordagem de Trump serve como um lembrete de que a relação entre os Estados Unidos e a Europa mudou. "Muito dependerá de saber se a reivindicação do governo norte-americano sobre a Groenlândia é apenas uma posição maximalista de negociação ou uma exigência final genuína", avaliam eles.