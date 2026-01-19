Bolsas da Ásia fecham mistas após Trump e dados da China; Kospi supera 4.900 pontos

São Paulo, 19/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam sem sintonia nesta segunda-feira, com os investidores avaliando as ameaças da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à Groenlândia durante o fim de semana e dados econômicos da China divulgados na virada do dia. Em Seul, o Kospi superou a marca inédita de 4.900 pontos. A Powerchip disparou em Taiwan após anúncio de intenção de compra de uma fábrica da empresa pela Micron.

O índice chinês Xangai Composto subiu 0,3%, a 4.114,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ganhou 0,5%, a 2.700,08 pontos.

Na China, a produção industrial cresceu acima do esperado em dezembro, enquanto as vendas no varejo chinês avançaram em um ritmo abaixo da expectativa. O Produto Interno Bruto da China atingiu a meta de crescimento estabelecida pelo governo para 2025, com avanço de 5% em relação ao ano anterior.

Trump escalou ameaças de anexação americana da Groenlândia, um território autônomo pertencente à Dinamarca, com possibilidade de impor tarifas a oito países do bloco europeu como forma para pressionar por um acordo sobre o tema. A União Europeia, por sua vez, avalia impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos e até mesmo implementar sanções econômicas mais severas como resposta.

O Hang Seng cedeu 1% em Hong Kong, a 26.563,90 pontos. As ações da MiniMax derreteram 13,7%. A startup de inteligência artificial apoiada pelo Alibaba abriu seu capital com um salto em 9 de janeiro.