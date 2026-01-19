Bolsas da Ásia fecham mistas após Trump e dados da China; Kospi supera 4.900 pontos
Por Patricia Lara*
São Paulo, 19/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam sem sintonia nesta segunda-feira, com os investidores avaliando as ameaças da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à Groenlândia durante o fim de semana e dados econômicos da China divulgados na virada do dia. Em Seul, o Kospi superou a marca inédita de 4.900 pontos. A Powerchip disparou em Taiwan após anúncio de intenção de compra de uma fábrica da empresa pela Micron.
O índice chinês Xangai Composto subiu 0,3%, a 4.114,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ganhou 0,5%, a 2.700,08 pontos.
Na China, a produção industrial cresceu acima do esperado em dezembro, enquanto as vendas no varejo chinês avançaram em um ritmo abaixo da expectativa. O Produto Interno Bruto da China atingiu a meta de crescimento estabelecida pelo governo para 2025, com avanço de 5% em relação ao ano anterior.
Trump escalou ameaças de anexação americana da Groenlândia, um território autônomo pertencente à Dinamarca, com possibilidade de impor tarifas a oito países do bloco europeu como forma para pressionar por um acordo sobre o tema. A União Europeia, por sua vez, avalia impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos e até mesmo implementar sanções econômicas mais severas como resposta.
O Hang Seng cedeu 1% em Hong Kong, a 26.563,90 pontos. As ações da MiniMax derreteram 13,7%. A startup de inteligência artificial apoiada pelo Alibaba abriu seu capital com um salto em 9 de janeiro.
O índice japonês Nikkei recuou 0,7%, aos 53.583,57 pontos.
O índice Taiex subiu 0,7% em Taiwan, a 31.639,29 pontos. As ações da Powerchip dispararam 9,9% após a Micron Technology anunciar a assinatura de uma carta de intenções exclusiva para adquirir a unidade de fabricação P5 da Powerchip em Tongluo, em Taiwan, por um valor total em dinheiro de US$ 1,8 bilhão. A Nanya Technology subiu 10% e a UniMicron avançou 9,9%.
Em Seul, o Kospi prolongou seus ganhos ao fechar com alta de 1,3, em 4.904,66 pontos, marcando 12 sessões com fechamentos em patamares recordes.
Na Oceania, a bolsa australiana teve alta e o S&P/ASX 200 caiu 0,33%, a 8.874,50 pontos.
Contato: [email protected]
* Com informações da Dow Jones Newswires
