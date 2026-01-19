Bolsa Família tem 120 mil beneficiários a menos no Ceará

Programa do Governo Federal chega aos 5.570 municípios brasileiros / Crédito: Roberta Aline / MDS

Nesta segunda-feira, 19 de janeiro, foi iniciado o pagamento do Bolsa Família a 1,33 milhão de famílias dos 184 municípios do Ceará. São 120 mil a menos em relação à igual período do ano passado, quando 1,45 milhão recebiam o benefício. No Estado, o Governo Federal repassa R$ 915,8 milhões. São R$ 49 milhões a menos na comparação com janeiro de 2025, quando foram pagos R$ 964,8 milhões.

O que aumentou no Ceará foi o valor médio recebido, de R$ 684,24, o que era anteriormente de R$ 665,21, ou R$ 19,03 a menos.

O cronograma de pagamentos segue até 30 de janeiro, de acordo com o fim do Número de Identificação Social (NIS), e os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Considerando a quantidade de crianças de zero a seis anos que recebem o Benefício Primeira Infância no Ceará, o montante saiu de 555 mil em janeiro de 2025 para 504,9 mil atualmente, uma queda de 50,1 mil.

O acréscimo de R$ 150 é destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no Estado é de R$ 73,1 milhões, abaixo dos R$ 78,8 milhões do ano anterior. O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 869 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 41 mil gestantes e 24,3 mil nutrizes no Estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 44,9 milhões.

Em termos de comparação, anteriormente eram 936 mil crianças e adolescentes, 77,2 mil gestantes e 25,3 mil nutrizes no Ceará, totalizando R$ 48,2 milhões. Em Fortaleza, 38,1 mil benefícios do Bolsa Família foram cortados Atualmente, Fortaleza é o município com maior número de beneficiários no Ceará, com 282,3 mil famílias atendidas. Na sequência aparecem Caucaia (55.977), Juazeiro do Norte (33.746), Maracanaú (32.032) e Sobral (21.898). Em 2025, 320,4 mil famílias foram contempladas na Capital, equivalendo a uma queda de 38,1 mil benefícios em janeiro de 2026.

As cidades de maior monta de beneficiários também eram as mesmas no ano passado. Caucaia tinha 65.039 famílias com pagamentos, resultando em menos 9 mil famílias neste ano. Já Juazeiro do Norte tinha 34.858 (menos 1,1 mil), Maracanaú 34.584 (2,5 mil) e Sobral 23.210 (menos 1,3 mil). No recorte do valor médio do Bolsa Família, neste ano, São Benedito é o município cearense com maior montante: R$ 726,66. Depois aparecem Morrinhos (R$ 718,40), Caucaia (R$ 717,23), Ibiapina (R$ 716,41) e Marco (R$ 714,98).