BC diz que Pix teve instabilidade após problemas internos, mas já opera normalmente

O Banco Central afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Pix já está "operando normalmente", após usuários terem reclamado de instabilidade no sistema de pagamento instantâneo no período da tarde. Em nota, a autoridade monetária confirmou ter identificado indisponibilidade decorrente de problemas internos no serviço do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), a base central de dados central do Pix.

As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.

"As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente", informou a autoridade monetária.

