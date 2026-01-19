Área técnica da CVM orienta sobre atividade de consultoria de valores mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta segunda-feira, 19, ofício circular sobre interpretações da área técnica sobre a Resolução 19, que regula a atividade de consultoria de valores mobiliários. O documento se foca em três tópicos: remuneração, encaminhamento de ordens de investimento / relatório de consultoria; e certificação.

A Resolução 19 foi editada 2021, e as interpretações foram divulgadas no contexto do progressivo aumento no número de participantes de mercado registrados na função de consultoria de valores mobiliários. O documento foi publicado pela Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) como Ofício Circular CVM/SIN 2/2026.