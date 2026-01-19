Área técnica da CVM orienta sobre alavancagem em fundos de investimento financeiro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou Ofício Circular para esclarecer que o uso de derivativos como componente da estratégia de fundo de investimento financeiro (FIF) pode ter finalidade de hedge, apostas direcionais em determinados fatores de risco e alavancagem.

A reguladora abordou o tema devido a dúvidas trazidas por administradores e gestores de FIFs e se limitou aos fundos dedicados ao público geral, se referindo apenas a operações que originam "exposição a risco de capital", ou seja, aquelas realizadas com o objetivo de alavancagem da carteira do fundo.