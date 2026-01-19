ANP: preço do etanol sobe em 19 Estados, cai em 3 e no DF e fica estável em 3 na semana
Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados, caíram em outros 3 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 3 na semana encerrada no sábado (17). No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,88% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,57 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,93%, para R$ 4,36 o litro.
A maior alta porcentual na semana, de 8,13%, foi registrada em Pernambuco, a R$ 4,92 o litro. A maior queda, de 2,10%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,66 o litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,14, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Rondônia, de R$ 5,50 o litro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente