UE: tarifas dos EUA por causa da Groenlândia prejudicam relações transatlânticas

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, respectivamente, divulgaram neste sábado, 17, nota conjunta em repúdio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a oito países europeus caso eles não apoiem suas pretensões de anexar a Groenlândia.

"A imposição de tarifas prejudicaria as relações transatlânticas e acarretaria o risco de uma espiral descendente perigosa", diz o comunicado. "A Europa permanecerá unida, coordenada e comprometida com a defesa de sua soberania", acrescenta.

Os dois líderes, que mais cedo participaram da assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, em Assunção, no Paraguai, afirmam que "a integridade territorial e a soberania são princípios fundamentais do direito internacional". "São essenciais para a Europa e para a comunidade internacional como um todo", destacam.

Eles ressaltam na nota que o envio de militares de países europeus à Groenlândia está semana foi um exercício pré-coordenado da Dinamarca com aliados e "responde à necessidade de fortalecer a segurança no Ártico e não representa uma ameaça para ninguém". "Temos consistentemente destacado nosso interesse transatlântico compartilhado na paz e na segurança no Ártico, inclusive por meio da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)", afirmam.

O comunicado reforça que "a UE está totalmente solidária com a Dinamarca e o povo da Groenlândia". "O diálogo continua sendo essencial, e estamos comprometidos em dar continuidade ao processo iniciado já na semana passada entre o Reino da Dinamarca e os EUA", afirma.

