UE: tarifas dos EUA por causa da Groenlândia prejudicam relações transatlânticas

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, respectivamente, divulgaram neste sábado, 17, nota conjunta em repúdio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a oito países europeus caso eles não apoiem suas pretensões de anexar a Groenlândia. "A imposição de tarifas prejudicaria as relações transatlânticas e acarretaria o risco de uma espiral descendente perigosa", diz o comunicado. "A Europa permanecerá unida, coordenada e comprometida com a defesa de sua soberania", acrescenta.

Os dois líderes, que mais cedo participaram da assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, em Assunção, no Paraguai, afirmam que "a integridade territorial e a soberania são princípios fundamentais do direito internacional". "São essenciais para a Europa e para a comunidade internacional como um todo", destacam.