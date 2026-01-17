Orsi: Acordo Mercosul-UE reafirma decisão de apostar nas regras em tempos de volatilidade

O presidente do Uruguai Yamandú Orsi afirmou neste sábado, 17, que o acordo entre União Europeia e Mercosul, que será assinado nesta tarde, diz "mais que qualquer declaração". "Que acreditamos nos consensos duradouros, nas instituições e que seguimos construindo ordem internacional baseada em regras, previsibilidade e cooperação", afirmou.

Orsi ponderou que, com o acordo, se assume "responsabilidade histórica com o Estado de Direito, a democracia e comércio justo". No início de seu discurso chegou a ponderar que alguns pactos "se assinam em condições ideais e outros quando as circunstâncias exigem".