Milei: Assinatura de acordo Mercosul-UE não constitui ponto de chegada, mas de partida

O prsidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste sábado, 17, que a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia não é um "ponto de chegada", mas um "ponto de partida". Segundo o chefe de Estado, o pacto é de "um feito de grande transcendência política e econômica", "possivelmente a maior conquista" do Mercosul desde sua criação "e resultado de uma decisão estratégica que Argentina contribuiu a impulsionar em sua presidência no ano passado".

Milei defendeu também que é "fundamental que na etapa de implementação se preserve o espírito do negociado". "A incorporação de mecanismos que restrinjam esse acesso, como salvaguardas ou medidas equivalentes, reduzirá significativamente o impacto econômico do acordo e atentará contra o objetivo essencial do mesmo. Temos que velar em nossos parlamentos para que isso não ocorra", registrou.