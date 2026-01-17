Mercosul-UE: acordo é sinal a favor do comércio internacional em meio ao unilateralismo

O governo brasileiro afirmou neste sábado, 17, que o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, que cria um dos maiores blocos econômicos do mundo, é "resultado do esforço de expansão das redes comerciais" dos países latino-americanos e europeus.

"Em um contexto internacional de crescente protecionismo e unilateralismo comercial, o Acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico", registrou o Executivo em factsheet divulgado após a cerimônia de assinatura do acordo nesta tarde em Assunção, no Paraguai.