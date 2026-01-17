Com instabilidades no app, FGC restitui investidores do Master

Resgatando cada centavo: saiba seus direitos / Crédito: Reprodução/Banco Master

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que deu início neste sábado, 17, ao processo de pagamento das garantias aos credores do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank. A liberação ocorre após o liquidante nomeado pelo Banco Central concluir o processo de consolidação e revisão das informações dos depositantes e investidores das instituições liquidadas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Usuários que tentaram acessar o app do FGC enfrentaram instabilidades na manhã deste sábado. Segundo a entidade, até as 12 horas foram registrados mais de 140 mil acessos.

(Veja mais abaixo o processo para receber os valores no app do FGC).

Confira a nota do FGC na íntegra: O FGC informa que, com o início do pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e Letsbank, o aplicativo registrou um alto volume de acessos simultâneos, provocando instabilidades e afetando a sua disponibilidade aos usuários. Até as 12h registramos mais de 140 mil acessos. A infraestrutura tecnológica do aplicativo é autoescalável, de forma que a normalização da disponibilidade é esperada para as próximas horas. As equipes técnicas seguem monitorando continuamente e atuando na promoção do ganho de performance da plataforma.