Com instabilidades no app, FGC restitui investidores do Master

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que deu início neste sábado, 17, ao processo de pagamento das garantias aos credores do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank. A liberação ocorre após o liquidante nomeado pelo Banco Central concluir o processo de consolidação e revisão das informações dos depositantes e investidores das instituições liquidadas.
Usuários que tentaram acessar o app do FGC enfrentaram instabilidades na manhã deste sábado. Segundo a entidade, até as 12 horas foram registrados mais de 140 mil acessos.
(Veja mais abaixo o processo para receber os valores no app do FGC).
Confira a nota do FGC na íntegra:
O FGC informa que, com o início do pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e Letsbank, o aplicativo registrou um alto volume de acessos simultâneos, provocando instabilidades e afetando a sua disponibilidade aos usuários. Até as 12h registramos mais de 140 mil acessos.
A infraestrutura tecnológica do aplicativo é autoescalável, de forma que a normalização da disponibilidade é esperada para as próximas horas. As equipes técnicas seguem monitorando continuamente e atuando na promoção do ganho de performance da plataforma.
Como fazer a solicitação de pagamento por CDBs do Banco Master
- A partir deste sábado, 17, pessoas físicas já podem dar sequência à solicitação dos valores por meio do aplicativo oficial do FGC. No caso de pessoas jurídicas, o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site da entidade.
- Concluída essa etapa, o pagamento é efetuado em até dois dias úteis, sempre em conta de titularidade do próprio credor.
Valor a ser pago para investidores do Master soma mais de R$ 40 bilhões, diz FGC
Segundo o diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, cada liquidação extrajudicial apresenta particularidades técnicas que influenciam o tempo necessário para a consolidação dos dados. Ele destacou o trabalho contínuo das equipes envolvidas para viabilizar os pagamentos no menor prazo possível e reforçou que, apesar do avanço do processo, é fundamental que os credores estejam atentos a tentativas de fraude.
Após a consolidação final das informações do conglomerado Master, o número de credores com direito à garantia foi revisado de uma estimativa inicial de 1,6 milhão para cerca de 800 mil. O valor total a ser pago em garantias soma R$ 40,6 bilhões, levemente abaixo da projeção inicial de R$ 41,3 bilhões.
Mesmo com esse desembolso, o FGC afirma manter liquidez robusta: o fundo contava com R$ 125 bilhões em reservas em novembro de 2025, montante considerado suficiente para enfrentar cenários severos de estresse no sistema financeiro.
Como funciona o FGC e qual o tamanho da garantia oferecida?
O FGC oferece garantia ordinária de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, para produtos como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD. Existe ainda um teto global de R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ a cada período de quatro anos, considerando o conjunto de garantias pagas.
