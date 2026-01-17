Com instabilidades no app, FGC restitui investidores do Master

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com instabilidades no app, FGC inicia processo de pagamentos de CDBs do Master

Usuários que tentaram acessar o app do FGC enfrentaram instabilidades na manhã deste sábado, 17. Segundo a entidade, até as 12 horas foram registrados mais de 140 mil acessos
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que deu início neste sábado, 17, ao processo de pagamento das garantias aos credores do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank. A liberação ocorre após o liquidante nomeado pelo Banco Central concluir o processo de consolidação e revisão das informações dos depositantes e investidores das instituições liquidadas.

Usuários que tentaram acessar o app do FGC enfrentaram instabilidades na manhã deste sábado. Segundo a entidade, até as 12 horas foram registrados mais de 140 mil acessos.

(Veja mais abaixo o processo para receber os valores no app do FGC).

Confira a nota do FGC na íntegra:

O FGC informa que, com o início do pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e Letsbank, o aplicativo registrou um alto volume de acessos simultâneos, provocando instabilidades e afetando a sua disponibilidade aos usuários. Até as 12h registramos mais de 140 mil acessos.

A infraestrutura tecnológica do aplicativo é autoescalável, de forma que a normalização da disponibilidade é esperada para as próximas horas. As equipes técnicas seguem monitorando continuamente e atuando na promoção do ganho de performance da plataforma.

Como fazer a solicitação de pagamento por CDBs do Banco Master

  1. A partir deste sábado, 17, pessoas físicas já podem dar sequência à solicitação dos valores por meio do aplicativo oficial do FGC. No caso de pessoas jurídicas, o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site da entidade.
  2. Concluída essa etapa, o pagamento é efetuado em até dois dias úteis, sempre em conta de titularidade do próprio credor.

Segundo o diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, cada liquidação extrajudicial apresenta particularidades técnicas que influenciam o tempo necessário para a consolidação dos dados. Ele destacou o trabalho contínuo das equipes envolvidas para viabilizar os pagamentos no menor prazo possível e reforçou que, apesar do avanço do processo, é fundamental que os credores estejam atentos a tentativas de fraude.

Após a consolidação final das informações do conglomerado Master, o número de credores com direito à garantia foi revisado de uma estimativa inicial de 1,6 milhão para cerca de 800 mil. O valor total a ser pago em garantias soma R$ 40,6 bilhões, levemente abaixo da projeção inicial de R$ 41,3 bilhões.

Mesmo com esse desembolso, o FGC afirma manter liquidez robusta: o fundo contava com R$ 125 bilhões em reservas em novembro de 2025, montante considerado suficiente para enfrentar cenários severos de estresse no sistema financeiro.

Como funciona o FGC e qual o tamanho da garantia oferecida?

O FGC oferece garantia ordinária de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, para produtos como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD. Existe ainda um teto global de R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ a cada período de quatro anos, considerando o conjunto de garantias pagas.

