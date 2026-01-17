CitrusBR: acordo com UE pode render economia tarifária de R$ 1,3 bi na exportação de suco

A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), realizada neste sábado, 17, deve proporcionar uma economia tarifária acumulada de aproximadamente US$ 250 milhões (o equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão) nos primeiros cinco anos de vigência do tratado para as exportações brasileiras de suco de laranja. A estimativa é da Associação Nacional da Indústria Exportadora de Sucos Cítricos (CitrusBR).

"Para tanto, consideramos a média de preço e volume dos últimos dez anos e projetamos os descontos ano a ano para ter uma ideia da economia no pagamento do imposto de importação", avalia o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.