Aposentadoria de idoso de 97 anos é cortada pela 4ª vez por confusão com irmão gêmeo morto

Como compartilham os mesmos pais, sobrenome e data de aniversário, a confusão já aconteceu antes. Segundo a família, foi a quarta vez que Walter deixou de receber a aposentadoria e teve que provar ao INSS que ainda está vivo.

Walter Rodrigues de Almeida, de 97 anos, morador do Rio de Janeiro, teve novamente a aposentadoria cortada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por ter sido confundido com o irmão gêmeo, Waldir, que já morreu. Ao Estadão , o INSS afirma que já reativou o benefício e o pagamento será depositado em até 20 dias.

A última vez que Walter recebeu a aposentadoria foi em 5 de setembro de 2025. "Estou há quatro meses sem receber e eu tenho o direito a receber. Sou aposentado, trabalhei mais de 30 anos. Não sei por que isso está acontecendo", reclamou Walter, em entrevista à TV Globo.

A família foi obrigada a ir com Walter até a agência do INSS em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 13, onde ouviram que o caso ainda estava em análise e receberam a orientação de refazer o pedido. Nesta sexta-feira, 16, o INSS respondeu ao Estadão que o benefício já estava reativado.

Elaine Almeida, filha de Walter, também criticou o sistema do órgão público pelas repetidas vezes em que a aposentadoria foi cancelada. "Eles falam que como o irmão dele era gêmeo, o Waldir, deu suspeita de óbito nele, o seu Walter. E eu falei: 'o controle não é feito pelo CPF? Os números são diferentes.' Fico muito triste, indignada, pois meu pai volta do banco arrasado, e eu como filha não posso fazer nada. Só ajudar ele. Mas resolver a situação dele, eu não posso" disse, à Globo.

Walter utiliza o benefício principalmente para se sustentar e comprar os remédios que toma. "Eu tenho as minhas despesas, eu tenho 97 anos, moro com meu filho, mas tenho que pagar as minhas despesas. Já apresentei todos os documentos necessários e solicitados, já apresentei tudo", afirmou o idoso, que agora espera o pagamento.