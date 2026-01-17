Acordo Mercosul-UE representa marco histórico, diz nota conjunta ministerial

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) afirmaram em nota conjunta que a assinatura do Acordo de Parceria Mercosul - União Europeia, realizada hoje em Assunção, representa um marco histórico para as relações entre os dois blocos.

"Fruto de mais de 26 anos de negociações, o Acordo criará uma área de livre comércio com cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões. Em termos de população e tamanho das economias envolvidas, trata-se de um dos maiores acordos bilaterais de livre comércio do mundo", diz o comunicado.