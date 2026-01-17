Acordo com UE eliminará tarifa para 92% das exportações do Mercosul

Os países que fazem parte do Mercosul divulgaram um comunicado conjunto no qual afirmam que o acordo assinado hoje com a União Europeia (UE) eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, no valor aproximado de US$ 61 bilhões. O bloco destaca que o documento implica o acesso preferencial à UE, um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial. Além da eliminação de tarifas para 92% das exportações, o texto concederá acesso preferencial para outros 7,5%, equivalente a US$ 4,7 bilhões.

"Desta forma, amplia-se significativamente o acesso do Mercosul ao mercado europeu, melhoram-se as condições de comércio e fortalece-se a competitividade das empresas da região", diz o comunicado do bloco sul-americano.