Trump investiu US$ 51 mi em títulos de Netflix, Boeing, GM, CoreWeave e United Rentals

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, investiu ao menos US$ 51 milhões no fim de 2025 em títulos de empresas como Netflix, CoreWeave, General Motors, Boeing, Occidental Petroleum e United Rentals, além de bônus municipais, segundo relatório oficial entregue ao Escritório de Ética do Governo dos EUA em 14 de janeiro.

O formulário - um Relatório Periódico de Transações, documento obrigatório pela legislação dos EUA para o presidente e altos cargos públicos, usado para dar transparência a operações financeiras e permitir a fiscalização de potenciais conflitos de interesse - detalha 189 compras e duas vendas realizadas entre 14 de novembro e 29 de dezembro, com valores informados apenas em faixas, como exige a lei, o que impede calcular o montante exato investido em cada empresa, mas confirma exposições financeiras relevantes a companhias sensíveis à agenda regulatória do governo. As duas vendas somaram pelo menos US$ 1,3 milhão, e o documento também registra a correção de valores em quatro operações anteriores.