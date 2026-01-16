Taxas futuras de juros sobem após IBC-Br mais forte e com curva de Treasuries

Na esteira dos dados do varejo, o IBC-Br também surpreendeu para cima e com isso os juros futuros mais curtos sobem. O IBC-Br subiu 0,68% em novembro, acima da mediana das estimativas (0,35%). Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 16.

Os demais vencimentos também avançam diante da alta do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries.