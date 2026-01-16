Representante dos EUA afirma que decisão canadense de importação de EVs chineses é problemática

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a decisão do Canadá de permitir a entrada de 49.000 veículos elétricos chineses é problemática, e que a razão de existirem tarifas nos Estados Unidos é para proteger empregos e a indústria nacional. Por sua vez, em entrevista à CNBC, ele pontuou que, em longo prazo, a dependência canadense em relação à economia americana deverá seguir.

Os comentários vieram após uma visita do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, ao líder chinês, Xi Jinping, na qual foi anunciado o alívio tarifário aos veículos da China.