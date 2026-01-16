Rede brasileira Frango Assado vira menina dos olhos de grupo da Pizza Hut

Após vender integralmente sua participação no KFC no Brasil, o Grupo International Meal Company (IMC) colocou a rede brasileira Frango Assado no centro das atenções da operação global. Adquirida pelo grupo em 2008, a varejista paulista de 73 anos atravessa uma estratégia de expansão que combina a força da marca nas rodovias com o avanço de canais digitais, vendas online, delivery, autoatendimento e formatos adjacentes de conveniência, em busca de ganho de escala e recorrência, tudo isso para manter um ritmo de crescimento na casa dos 15% ao ano, em linha com a média obtida pela empresa desde 2022.

Por ora, os planos se concentram no estado de São Paulo e Minas Gerais, mas a entrada em novos estados segue no radar.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Nossa intenção é dobrar o tamanho da marca", disse Edvaldo Souza, general manager do Frango Assado, em entrevista à Agência DC News. O tempo para isso, no entanto, depende de fatores macroeconômicos. A decisão do IMC de olhar mais para o Frango Assado ocorre em um momento de reorganização financeira do grupo.

No terceiro trimestre de 2025, o grupo que também responde por marcas como Pizza Hut, Viena e Batata Inglesa no Brasil, conseguiu avançar na desalavancagem, com redução de R$ 144 milhões da dívida líquida no acumulado do ano e alavancagem de 2,1 vezes o Ebitda, após a conclusão da operação envolvendo o KFC. De janeiro a setembro de 2025, a IMC registrou receita líquida consolidada de R$ 1,5 bilhão e Ebitda ajustado recorrente de R$ 202,1 milhões, com crescimento de 10,2% no período. Nesse contexto, o Frango Assado, com 23 lojas, também tem mostrado resiliência operacional: no acumulado de 2025 até o fim de setembro, a receita líquida da rede somou R$ 468,3 milhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, com variação negativa de 0,1%.

Na comparação trimestral, houve recuo de 2,5%, explicado, conforme o relatório, principalmente pela redução do volume nos postos de combustível, em linha com a estratégia de diminuir a exposição ao diesel, produto de menor margem. Mesmo sem depender tanto do combustível, o foco nas estradas continua. Segundo Souza, a rede desenvolveu um método próprio para a escolha de pontos, priorizando rodovias de alto fluxo e contratos de longo prazo, que variam de 20 a 30 anos, o que garante previsibilidade à operação e diluição de investimentos ao longo do tempo. "Como os contratos são longos, é essencial acompanhar os movimentos de privatizações e concessões para entender onde estarão as oportunidades", disse. Hoje, o Frango Assado concentra sua presença principalmente em São Paulo e Minas Gerais, mas vê espaço para ampliar alcance em outras regiões do país a partir desse mapeamento.

Com uma operação robusta e custosa (são cerca de R$ 5 milhões investidos em cada nova operação) o Frango Assado fez um hiato de três anos até inaugurar, no ano passado, sua 23ª unidade. Localizada na Via Dutra, a nova operação ocupa uma área de 1,4 mil metros quadrados e marca a retomada do projeto de expansão da rede. De acordo com a companhia, a decisão reflete um modelo mais seletivo de crescimento, alinhado à estratégia de privilegiar pontos com alto fluxo e maior previsibilidade de retorno, em vez de uma expansão acelerada. O general manager reforça que mesmo em um cenário mais acelerado de crescimento, algumas coisas não podem mudar. "O cliente precisa encontrar o espetinho e os produtos clássicos, mas também opções novas", disse. E, mais do que isso, difundir a cultura da empresa nascida lá em 1952.