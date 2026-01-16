Produção industrial dos EUA sobe 0,4% em dezembro ante novembro

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta sexta-feira, 16. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1%.

O dado de produção de novembro foi revisado para cima, de alta mensal de 0,2% para avanço de 0,4%.