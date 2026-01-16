Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Processo sobre Banco Master não está previsto na pauta preliminar da sessão de 4ª feira no TCU

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A primeira sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU) em 2026 não tratará do caso Master, de acordo com a pauta preliminar divulgada nesta sexta-feira, 16. Está em andamento na Corte de Contas a avaliação da legalidade do processo de liquidação do Banco Master, ocorrida em novembro de 2025.

Como o Banco Central (BC) desistiu dos embargos de declaração (recurso inicial) apresentados contra a decisão do relator do processo no TCU, ministro Jhonatan de Jesus, o plenário da Casa não precisa avaliar o processo no momento. Além disso, a inspeção de documentos relacionados à liquidação do Banco Master é parte do trâmite instrutório feito pela área técnica. Ou seja, em tese, não precisa do aval do plenário.

A realização da diligência foi acordada na segunda-feira, em uma reunião entre diretores e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente do TCU, Vital do Rêgo, e o ministro Jhonatan de Jesus. A pauta da sessão de quarta-feira pode ser alterada com a inclusão ou exclusão de processos. Veja os destaques:

- Representação sobre possíveis irregularidades na fiscalização e no tratamento regulatório de contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado no âmbito do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT).

- Representação sobre possíveis condutas lesivas praticadas em operações financeiras realizadas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) Master Multissetorial I e II do Banco BVA.

- Solicitação de solução consensual para a resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Régis Bittencourt - BR-116/PR/SP.

- Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria na gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

- Representação a respeito de possíveis irregularidades em procedimento licitatório que teve por objeto a contratação de empresas especializadas para o planejamento, a organização e o fornecimento de bens e serviços para a COP30.

- Solicitação de solução consensual formulada para resolução de controvérsias sobre a reestruturação e repactuação do contrato de concessão das rodovias BR-163/MT/PA e BR-230/PA.

