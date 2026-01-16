PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada

A Procuradoria-Geral da República (PGR) só deve avaliar a possibilidade provocar uma análise da suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli na condução do inquérito do Banco Master caso seja provocada. Até o momento a PGR não recebeu nenhuma representação formal com esse objetivo. Por isso, ainda não há nenhuma discussão desse tema na PGR nem movimentação nesse sentido.

A revelação de que o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, fez aportes financeiros por meio de um fundo de investimentos no resort pertencente aos irmãos de Toffoli tem mobilizado deputados e senadores que defendem a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso no Congresso. Para esses parlamentares, o magistrado deveria se declarar impedido ou suspeito diante de um flagrante de conflito de interesses.

Em tese, a Procuradoria-Geral da República (PGR) poderia atuar de iniciativa própria. Em geral, entretanto, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, costuma adotar um procedimento de analisar providências jurídicas apenas mediante a provocação de outros órgãos públicos ou atores da sociedade civil. O Estadão apurou que o assunto só deve entrar em análise caso haja uma provocação formal para que o gabinete se manifeste. Foi esse o procedimento adotado também em um caso recente: as revelações de que o Banco Master contratou a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Gonet se manifestou apenas depois que um advogado protocolou uma representação, mas opinou pelo arquivamento após dizer que não havia indícios de irregularidades.