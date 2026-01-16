Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras encerra 2025 com produção acima das metas do plano de negócios 2025-29

Petrobras encerra 2025 com produção acima das metas do plano de negócios 2025-29

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Petrobras encerrou 2025 com produção acima das metas estabelecidas em seu Plano de Negócios 2025-2029, impulsionada pelo avanço do pré-sal e por ganhos de eficiência operacional. A produção de óleo alcançou 2,40 milhões de barris por dia (bpd), superando em 0,5 ponto porcentual o limite do guidance, que previa crescimento de até 4%. O volume representa alta de 11% em relação a 2024.

Já a produção total de óleo e gás natural atingiu 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), 2,8 pontos porcentuais acima do teto da meta e também registrando crescimento de 11% na comparação anual. A produção comercial de óleo e gás somou 2,62 milhões de boed, superando em 0,9 ponto porcentual o limite superior do guidance.

Além de superar as projeções, a companhia informou que bateu recordes anuais históricos de produção de óleo, produção comercial e produção total, ao longo de seus mais de 70 anos de atuação. No pré-sal, a Petrobras registrou novos recordes, com produção total própria de 2,45 milhões de boed e produção operada de 3,70 milhões de boed. A região respondeu por 82% da produção total da empresa em 2025.

O desempenho foi impulsionado, entre outros fatores, pela entrada em operação de duas novas plataformas no pré-sal da Bacia de Santos: o FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e o FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, destaca também a Petrobrás em comunicado divulgado há pouco.

No mesmo período, o FPSO Marechal Duque de Caxias, também em Mero, atingiu seu pico de produção, enquanto o FPSO Almirante Tamandaré alcançou recorde ao registrar produção média de cerca de 240 mil bpd nos meses de novembro e dezembro, tornando-se a plataforma de maior produção do país.

A companhia também avançou no ramp-up dos FPSOs Maria Quitéria, no campo de Jubarte, e Anita Garibaldi e Anna Nery, nos campos de Marlim e Voador. Segundo a Petrobras, o aumento significativo da eficiência operacional das unidades foi determinante para a superação das metas.

Outro destaque do ano foi o campo de Búzios, que atingiu a marca de 1 milhão de barris de óleo por dia de produção operada com apenas seis plataformas, evidenciando a elevada produtividade dos poços. A sétima unidade do campo, a plataforma P-78, entrou em operação em 31 de dezembro e deve sustentar a trajetória de crescimento da produção nos próximos anos.

Em nota, a Petrobras afirma ainda que os resultados refletem o "esforço integrado" de sua força de trabalho para ampliar a produção, mantendo o compromisso com a segurança operacional, o respeito ao meio ambiente, a confiabilidade dos ativos e a atenção às pessoas, pontua.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PETROBRAS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar