Ouro fecha dia em queda com falas de Trump sobre Hassett, mas avança na semana

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 16, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar a intenção de manter o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, dentro do governo, ao invés de indicá-lo ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). As tensões globais, ainda que presentes, ficaram em segundo plano.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,61%, a US$ 4.595,40 por onça-troy.

Já a prata para março teve baixa de 4,12%, a US$ 88,537 por onça-troy. Na semana, o ouro e a prata subiram 2,10% e 11,6%, respectivamente.

O metal prateado chegou a tombar mais de 5% na sessão com as falas de Trump sobre manter Hassett em seu cargo atual - o que fez subirem as apostas para que o ex-diretor Kevin Warsh assuma o BC americano em maio deste ano. "Não queremos perdê-lo Hassett na Casa Branca. Veremos o que fazer", comentou o republicano.

Hassett é visto como uma figura alinhada com a visão do presidente norte-americano de que é preciso reduzir as taxas de juros americanas.

No fronte geopolítico, Trump foi aconselhado de que um ataque em larga escala contra o Irã provavelmente não faria o governo cair e poderia desencadear um conflito mais amplo, segundo fontes do The Wall Street Journal, em matéria publicada na quinta-feira.

Por enquanto, Washington deverá observar como Teerã lida com os manifestantes antes de determinar o escopo de um possível ataque. Assim, um ligeiro alívio nas tensões geopolíticas ajudou a moderar a demanda imediata por ativos de refúgio seguro, diz Konstantinos Chrysikos, da Kudotrade, afirmando que alguns investidores estão optando por realizar lucros.

Entre outros metais preciosos, a platina para abril registrava queda de 3,62%, a US$ 2.322,70, enquanto o paládio cedia 2,90%, a 1.821,30, às 15h34 (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires.

