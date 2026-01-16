Mitsubishi Corporation anuncia aquisição de negócios com xisto da Aethon por US$ 5,2 bilhões

A Mitsubishi Corporation anunciou nesta sexta-feira (16) a aquisição de negócios de gás de xisto nos Estados Unidos por US$ 5,2 bilhões, em movimento para reforçar sua base de ativos energéticos em meio a um cenário de incertezas geopolíticas globais. A operação envolve a compra integral da Aethon III LLC, Aethon United LP e entidades relacionadas, que detêm ativos localizados principalmente na formação de xisto de Haynesville, entre os Estados do Texas e Louisiana.

Segundo a companhia, os ativos produzem atualmente cerca de 2,1 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia, volume equivalente a aproximadamente 15 milhões de toneladas anuais de gás natural liquefeito (GNL), com pico potencial de 2,6 bilhões de pés cúbicos diários, ou cerca de 18 milhões de toneladas por ano em base de GNL. A Mitsubishi afirmou que o investimento fortalecerá seus negócios de gás natural e GNL e ajudará a expandir uma cadeia integrada nos EUA, que inclui desde a produção upstream até geração de energia, desenvolvimento de data centers e atividades químicas.