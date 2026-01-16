MDIC lança painel para identificar oportunidades no acordo Mercosul-UE

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta sexta-feira, 16, um painel para identificar oportunidades de negócios no acordo Mercosul-UE. A ferramenta traz informações sobre países compradores, exportações do Brasil, distribuição regional, tarifas aplicadas e o cronograma de redução tarifária previsto no acordo.

A ideia é ajudar a atuação de exportadores brasileiros e orientar políticas públicas.