Mão de obra mais cara acelera inflação da construção no IGP-10 de janeiro, diz FGV

O aumento no custo da mão de obra acelerou a inflação da construção dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de janeiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,22% em dezembro para uma alta de 0,47% em janeiro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,17% em dezembro para um avanço de 0,25% em janeiro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,26% em janeiro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,09% no mês.