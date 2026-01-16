Lula: acordo é bom para Brasil, Mercosul, Europa e para o mundo democrático e multilateralismo

Em pronunciamento sobre próximos passos do acordo de parceria Mercosul-União Europeia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou nesta sexta-feira, 16, que a aliança é positiva para um mundo democrático. "A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. [...]O Acordo que vai ser assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa. E é bom, e muito bom, sobretudo para o mundo democrático e para multilateralismo", declarou.

Lula se encontrou nesta sexta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, antes da assinatura do acordo, que ocorre no sábado, 17, no Paraguai.