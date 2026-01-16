Luiz Marinho: governo precisa pensar nas próximas reformas, uma delas a da renda

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o governo federal precisa lutar para promover novas reformas no País. Entre elas, Marinho citou a reforma da renda para que bilionários possam "pagar mais do que pagam".

"Nós devemos lutar para que nós possamos instituir outras políticas públicas que venham fazer diferença na vida do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Nós precisamos pensar nas próximas reformas e uma delas, seguramente, é a reforma da renda no Brasil. É preciso que os bilionários passam a pagar mais do que pagam", afirmou o ministro do Trabalho.