Keurig Dr Pepper lança oferta pública de aquisição das ações da JDE Peets

Tipo Notícia

A Keurig Dr Pepper, dos Estados Unidos, lançou na quinta-feira, 15, uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da holandesa JDE Peets, disseram em comunicado conjunto a Keurig, a JDE Peets e a entidade Kodiak BidCo. A proposta prevê pagamento em dinheiro de 31,85 euros por ação. O acordo para a compra da JDE Peet's pela Keurig, por US$ 18 bilhões, tinha sido anunciado em agosto do ano passado. A empresa holandesa é dona da marca de café Pilão no Brasil.

Após a aquisição, a Keurig planeja se dividir em duas empresas independentes de capital aberto listadas nos Estados Unidos: uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes, incluindo Dr Pepper, 7UP, Snapple e bebidas energéticas como Bloom e Ghost.

De acordo com o comunicado, o conselho de administração da JDE Peets declarou apoio integral e recomendou por unanimidade que todos os acionistas aceitem a oferta. A Acorn Holdings e todos os membros do conselho da companhia - que, em conjunto, representam aproximadamente 69% das ações emitidas e em circulação da JDE Peets - assumiram compromisso de aderir à operação.

O período de adesão à oferta vai de 16 de janeiro a 27 de março.

A proposta está condicionada a um nível mínimo de aceitação de 95% das ações.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

